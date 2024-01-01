Заради огнища на шарка при овцете въвеждат засилен контрол на границите с Румъния и Гърция

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Установихав село Узунджово, община Хасково, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).Заболяването е установено в животновъден обект съсОпределена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза селото.Определена еоколо огнището, в която влизат селата Стамболийски, Подкрепа, Стойково, Родопи, Александрово, Нова Надежда, Любеново, Динево и Хасково; село Константиново от община Симеоновград; селатаПредприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство -на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Припомняме, че Агенцията приема сигнали на