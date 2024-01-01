Установиха ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Узунджово, община Хасково, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Заболяването е установено в животновъден обект със 180 овце. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза селото.
Заради огнища на шарка при овцете въвеждат засилен контрол на границите с Румъния и Гърция
Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Стамболийски, Подкрепа, Стойково, Родопи, Александрово, Нова Надежда, Любеново, Динево и Хасково; село Константиново от община Симеоновград; селата Воден, Черногорово, Брод, Злато поле, Райново, Крепост и Димитровград.
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство - хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Припомняме, че Агенцията приема сигнали на денонощен телефон 0 700/ 122-99.
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Заболяването е установено в животновъден обект със 180 овце. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза селото.
Заради огнища на шарка при овцете въвеждат засилен контрол на границите с Румъния и Гърция
Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Стамболийски, Подкрепа, Стойково, Родопи, Александрово, Нова Надежда, Любеново, Динево и Хасково; село Константиново от община Симеоновград; селата Воден, Черногорово, Брод, Злато поле, Райново, Крепост и Димитровград.
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство - хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Припомняме, че Агенцията приема сигнали на денонощен телефон 0 700/ 122-99.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня