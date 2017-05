Създават образователна програма за предотвратяване употребата на наркотици от младежи

Започва реализацията на проект, чрез който да бъде създадена превантивна образователна програма за предотвратяване на употребата на наркотици от младежи. 18 ученика от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" и техни учители ще преминат специално обучение, за да бъде създадено основното ядро, чрез което да се тества ефективността на системата.



Най-голям доброволци от това училище работят с Общинския съвет по наркотични вещества, което е дало повод то да бъде избрано за реализацията на проекта.



Проектът се нарича "ОРБИТА" и е насочен към ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата на наркотици. Програмата, която ще бъде реализирана, прилага на практика концепцията Обучение за развитие и повишаване на познанието.



При създаването на програмата ще се ползва опита на полската фондация "Стефан Батори". Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно - информационен център по зависимости и Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово ще реализират проекта в партньорство с фондация "Стефан Батори", фондация "Общност Ново начало" и сдружение "Майки срещу дрогата".



"ОРБИТА - Образование за развитие - за Бъдеще, израстване, Толерантност и Активност" е одобрен за финансиране от мини грантова схема по проект LADDER - Local Associations as Drivers for Development and Education Raising" - "Местните власти като двигател на развитието и повишаване познанието, който се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България.



Очаквайте разказите на Анна Швед и Анджей Майхер за моделите прилагани от тях в работата им с полски младежи.