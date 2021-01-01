Мъж откаран в болница, а друг е задържан за побой след скандал в Поморие, съобщиха от ОДМВР - Бургас.
Три часа след полунощ в Районно управление - Поморие е получено съобщение за инцидент, възникнал в района на бар на ул. "Крайбрежна" в Поморие.
Мъж е в болница след побой в ресторант в Перник
Млад мъж от Етрополе и 37-годишен от Велико Търново се скарали, а свадата прераснала в побой-22-годишният ударил с глава съперника си, който изгубил равновесие и наранил челюстта си.
Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, а 22-годишния мъж е задържан за срок до 24 часа.
Задържаха мъж за побой на жена в Момчилград
Работата по случая продължава.
Три часа след полунощ в Районно управление - Поморие е получено съобщение за инцидент, възникнал в района на бар на ул. "Крайбрежна" в Поморие.
Мъж е в болница след побой в ресторант в Перник
Млад мъж от Етрополе и 37-годишен от Велико Търново се скарали, а свадата прераснала в побой-22-годишният ударил с глава съперника си, който изгубил равновесие и наранил челюстта си.
Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, а 22-годишния мъж е задържан за срок до 24 часа.
Задържаха мъж за побой на жена в Момчилград
Работата по случая продължава.