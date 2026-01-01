Управителят на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра са разследвани за документна измама, свързана с неправомерно получаване на 19 424,18 евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Досъдебното производство се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград за извършено престъпление - съставяне на документ с невярно съдържание с цел получаване без правно основание на чуждо движимо имущество.

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В периода 07.01.2020 г. – 25.01.2021 г. в гр. Благоевград П.Г., в качеството си на управител на лечебното заведение, съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание, които били прилагани към историите на заболяванията на пациенти.

Въз основа на изготвените документи болницата получила без правно основание средства от бюджета на НЗОК, като плащанията били извършени по фактури за оказани медицински услуги.

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В хода на разследването са установени 48 отделни деяния, като при 32 от тях е участвала и Н.М., която през инкриминирания период заемала длъжността главна медицинска сестра.

Събрани са доказателства, включително свидетелски показания и експертни заключения.

П.Г. и Н.М. са привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебното производство.

Действията по разследването продължават.