Затрупаха с боклуци коритото на река край Кюстендил (ВИДЕО)

Потребител сподели във Facebook групанапоза хора с, койтоотпред магазин вНеговото име еняколкократен републикански шампион по тенис за хора с увреждания ни показа колко сме жалки!не само, а сме и приятели! Днес ме накара да се срамувам, иначе всички ние се бием в гърдите колко сме Велики, напротив Жалки сме!!!", споделя разгневено потребителят.