16-годишен младеж нападна 60-годишен учител и го повали на земята с удар с глава в лицето. Инцидентът е станал в ранния следобед на 4 ноември пред професионална гимназия в град Септември, съобщиха от полицията.
До агресията се стигнало, след като дежурен преподавател забелязал непристойно поведение на тийнейджъра в училищен автобус.
Младежът не бил възпитаник на гимназията, но се намирал в превозното средство. Учителят му направил забележка и го помолил да слезе.
Вместо да се съобрази с отправеното предупреждение, 16-годишният ударил с глава преподавателя в лицето, вследствие на което той паднал на земята.
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Случката се разиграла пред очите на учители, ученици и случайни минувачи, които станали свидетели на агресивното поведение.
Установено е, че нападателят е жител на септемврийското село Ковачево и учи в училище в Пазарджик.
Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Септември.
По случая е образувана преписка, която предстои да бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.