16-годишен младеж нападна 60-годишен учител и го повали на земята с удар с глава в лицето. Инцидентът е станал в ранния следобед на 4 ноември пред професионална гимназия в град Септември, съобщиха от полицията.

До агресията се стигнало, след като дежурен преподавател забелязал непристойно поведение на тийнейджъра в училищен автобус.

Младежът не бил възпитаник на гимназията, но се намирал в превозното средство. Учителят му направил забележка и го помолил да слезе.

Вместо да се съобрази с отправеното предупреждение, 16-годишният ударил с глава преподавателя в лицето, вследствие на което той паднал на земята.

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Случката се разиграла пред очите на учители, ученици и случайни минувачи, които станали свидетели на агресивното поведение.

Установено е, че нападателят е жител на септемврийското село Ковачево и учи в училище в Пазарджик.

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Септември.

По случая е образувана преписка, която предстои да бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.