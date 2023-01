За всички, които имат нужда от годишни, месечни и уикенд винетки, сега могат да се сдобият с тях бързо, лесно и удобно от Vivacom. Всеки, който го направи, веднага получава потвърждение на посочения от него имейл и мобилен номер, че тя е активирана, а когато винетката изтича, получава напомняне от оператора. Валидността на винетката може да се проверява по всяко време на vivacom.bg и в Pay by Vivacom. Информация за видовете винетки вижте тук Всеки, който иска да закупи винетка от Vivacom, може да го направи в магазините, на сайта vivacom.bg или чрез дигиталния портфейл Pay by Vivacom. Винетките се предлагат по обявените от АПИ цени, като добрата новина за водачите на автомобили е, че от началото на 2023 година тези цени са по-ниски.Vivacom е представител и разпространител на електронни винетки в партньорство с „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД (Digitoll).Платежните услуги през приложението Pay by Vivacom се предоставят от „Пейнетикс“ АД – дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 г. Виваком България ЕАД е доставчик на приложението Pay by Vivacom и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл.19 от ЗПУПС. „Файър“ е доставчик на технически услуги за Виваком България ЕАД.Холандската United Group е водещият телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. С дейности в осем държави, компанията има близо 15 милиона потребители и над 15 500 служители. United Group разполага с най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната селекция от телевизионно съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират първокласно качество на продуктите и услугите, които групата предоставя на своите клиенти. От март 2019 г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.От юли 2020 г. Vivacom е част от United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа с пазар от 40 милиона души. Групата в България включва още Nova Broadcasting Group и вестник Телеграф.За повече информация: https://united.group