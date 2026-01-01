Украинският президент Володимир Зеленски призова участниците в Иберо-американския форум на върха в Мадрид да помогнат на страната му да възстанови и поддържа енергийната си инфраструктура, пострадала от руските атаки, съобщи Ройтерс.

В обръщението си към събралите се лидери Зеленски заяви, че Русия е нанесла щети на всички електроцентрали в Украйна чрез ракетни удари и атаки с дронове. По думите му енергийните работници са принудени непрекъснато да извършват ремонти, за да предотвратят пълно прекъсване на електроснабдяването в страната.

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Украинският президент подчерта, че страната му спешно се нуждае от трансформатори, кабели, генератори и друго електрическо оборудване. Той посочи, че Киев проявява интерес към доставката на трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, кабели от Чили, както и генератори и електрическо оборудване от Испания. Зеленски призова правителствата да съдействат за установяването на контакти с компании, които могат бързо да доставят необходимото оборудване, съвместимо с украинската енергийна система.

Зеленски призова също международната общност да не си затваря очите за случващото се, което определи като руски военни престъпления. Той даде за пример неотдавнашно нападение срещу училище, действащо като център за хуманитарна помощ, където в момента на нападението са се били събрали мирни граждани. Украинският президент заяви още, че хиляди украински деца са били отведени в Русия, и настоя за засилване на международния натиск върху Москва.

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Според Зеленски войната е променила изискванията към съвременната сигурност, като е показала нарастващото значение на дроновете, системите за радиоелектронна борба и противовъздушната отбрана. Той призова държавите да си сътрудничат с Украйна в разработването на технологии за отбрана.

Украинският президент пристигна изненадващо в Испания за разговори, насочени към укрепване на противовъздушната отбрана на страната му, както и за срещи на високо равнище в рамките на Иберо-американската среща на върха.

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Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Украйна заслужава подкрепа, тъй като в конфликта има "агресор и жертва". Той подчерта, че Русия нарушава международното право, докато Украйна защитава свободата и суверенитета си. По думите му подкрепата за Киев е и в интерес на Европа.