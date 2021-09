Четиридесет и седмото издание назапочва във френския град в Довил тази вечер с прожекция на филма("Stillwater"), предаде Франс прес.Криминалната драма св главната роля вече беше показана на кинофестивала в Кан.Четири филма от конкурсната програма ще бъдат представени в Довил през уикенда. Сред тях са("Pleasure"),("Blue Bayou") и("Pig") с Никълъс Кейдж.В неделя в Довил се очаква холивудският актьор. Филмът с негово участиена режисьора Брад Фърман ще бъде прожектиран извън конкурсната програма.Организаторите вече обявиха, че всички билети за петък и събота са намерили купувачи в трите фестивални зали.В конкурсната програма са включени. Екипите на 12 от тях са "на линия", което по думите на фестивалния директор Брюно Бард показва, че "американците не се страхуват да дойдат в Довил след едва забележимото си присъствие миналата година".В рамките на проявата ще бъдат прожектирани общоРежисьорътще защити в събота документалния си филм "JFK Revisited: Through the Looking Glass", който все още не е намерил купувач, въпреки че беше представен през юли на кинофестивала в Кан.ще говори за филма "Денят на знамето" на баща си Шон Пен, който беше включен в конкурсната програма на Кан.За четвърта поредна годинана кинофестивала в Довил ще бъде жена. След Сандрин Киберлен (2018), Катрин Деньов (2019) и Ванеса Паради (2020), поста ще заеме актрисата и певицаМиналогодишното 46-о издание на фестивала на американското кино в Довил, ограничено заради коронавирусната пандемия, привлече около 38 000 посетители. Организаторите се надяват тази година броят им да се увеличи. Предишните години проявата привличаше около 60 000 души.Кинофестивалът в Довил ще продължи до 12 септември.