Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в сряда, че сега е "страхотно време" за бизнеса да премести компаниите си в САЩ, за да избегне търговските мита.

"Това е СТРАХОТЕН момент да преместите КОМПАНИЯТА си в Съединените американски щати, както Apple и толкова много други, в рекорден брой, правят. НУЛЕВИ ТАРИФИ и почти незабавни електрически/енергийни връзки и одобрения. Без екологични забавяния. НЕ ЧАКАЙТЕ, НАПРАВЕТЕ ГО СЕГА", написа Тръмп в публикация в своята медийна платформа Truth Social.

Президентът на САЩ посочи по-рано този месеца, че няколко големи компании, включително Apple Inc., Oracle Corporation, Nvidia Corporation, Meta Platforms Inc и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC), са решили да инвестират в САЩ, въпреки че много от тях произвеждаха продуктите си в Китай.