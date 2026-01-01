Президентът на САЩ Доналд Тръмп „очаква с нетърпение да посрещне“ новия министър-председател на Ирак Али ал Заиди в Белия дом в средата на юли. Това съобщиха иракското правителство и посолството на САЩ в Багдад в съвместно изявление.

Съобщението беше направено по време на посещението в Ирак на специалния пратеник на САЩ за Сирия и Ирак Том Барак, предаде АФП.

Тръмп и Нетаняху ще се срещнат в Белия дом на 7 юли

По време на разговорите с иракския премиер Барак е обсъдил въпроса за „разоръжаването“ на подкрепяните от Иран въоръжени групировки, които продължават да играят значителна роля в сферата на сигурността в страната.

Очаква се срещата във Вашингтон да бъде посветена на двустранните отношения, регионалната сигурност и бъдещето на американско-иракското сътрудничество на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток.