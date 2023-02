Сериалът „The Last of Us“ („Последните оцелели“), базиран на едноименната игра, постави нов рекорд по гледаемост, съобщава „Deadline“.



Четвъртият епизод на сериала е гледан от 7,5 милиона души. Това е със 17% повече от броя за третия епизод. Отбелязва се, че аудиторията на новия проект се увеличава всяка седмица.



Премиерата на първия сезон бе на 15 януари. За два дни първата серия на проекта е гледана от повече от 10 милиона души. Новият сериал се превърна във втората най-популярна премиера на HBO за повече от десетилетие и отстъпи място единствено на предисторията на "Игра на тронове" - сериала "Домът на дракона".



Само след два епизода „The Last Of Us“ беше подновен за втори сезон. Сериалът получава високо одобрение от критиката и добри отзиви от зрителите.



„The Last Of Us“ е поредица от видеоигри за платформата PlayStation, която описва събитията в свят, преживял смъртоносен вирус от гъби-зомбита. В центъра на сюжета е опитът на Джоел Милър да преведе през града Ели, момиче, устойчиво на мутациите и вируса, за да създаде с нейна помощ ваксина.