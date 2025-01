Огнената стихия, обхванала Лос Анджелис, заплашва Панагюрското и Вълчитрънското съкровище, които са изложени в музея "Гети". Това заяви преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет Христофор Караджов в ефира на "Здравей, България".

Пожарът наближава сградата, която временно помещава две от най-големите културни богатства на България.

Извънредно положение обявиха властите в Лос Анджелис заради мощния горски пожар, който бушува по хълмовете около мегаполиса, предаде NOVA. Опасно силните ветрове разпалват пламъците и снощи принудиха президента Джо Байдън да отмени свой ангажимент в Калифорния.

На повече от 30 хиляди души е наредено да се евакиурат, а 13 хиляди сгради са застрашени. По последни данни 46 хиляди домакинства и бизнеси са без електричество. Най-малко 510 хектара в района на Пасифик Палисейдс между Санта Моника и Малибу са изгорели, съобщиха официални представители.

The footage from the Palisades Fire in Los Angeles is insane. Please be praying for everyone caught in the middle of this and for the fire fighters and first responders putting their lives on the line tonight.



🙏🙏 pic.twitter.com/ItoWQd9tlM