Певецът и текстописецот п, почина на 77 години, съобщи Би Би Си.Новината за смъртта му бе оповестена от информационната агенция Пи Ей мидия и бе публикувана във Фейсбук страницата на музикалната група.Според изявлението причината за кончината му е сърдечна недостатъчност.Музикалната група Brotherhood of Man са известни с това, че през 1976 година печелят конкурсас песента Save Your Kisses for Me. Тя заема първо място в повече от 30 държави и се превръща в един от най-продаваните сингли в историята на „Евровизия“.Мартин Лий е роден на 26 ноември 1946 г. в Лондон. Той прекарва пет години от детството си в Австралия.