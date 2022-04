Знаменитости, сред които носителката на "Оскар" Марли Матлин, режисьорът Джъд Апатоу и актьорите Джордж Такеи и Джейсън Александър, отдадоха почит към комикаслед вестта за кончината му, предаде Асошиейтед прес.Готфрид - стендъп комик, известен с емблематичния си глас и склонността си да прекрачва границите с шеги за атентатите на 11 септември и японското цунами, почина на 67-годишна възраст.Семейството на комика - бивш член на актьорския състав на "На живо в събота вечер", съобщи, че той е починал след дълго боледуване, без да разкрива естеството му. Готфрид е известен и като озвучаващ актьор, с чийто глас говори папагалът Яго в "Аладин" на "Дисни"."Освен че е най-емблематичният глас в комедията, Гилбърт беше прекрасен съпруг, брат, приятел и баща на двете си малки деца. Въпреки че днес е тъжен ден за всички нас, моля, продължавайте да се смеете възможно най-силно в чест на Гилбърт", пише в изявлението."Изключително ме натъжи вестта за кончината на Гилбърт Готфрид.. Срещали сме се много пъти, била съм жертва на негова шега", написав Туитър.Режисьорът Джъд Апатоу също използва социалната мрежа, за да засвидетелства почитта си към Гилбърт Готфрид. "Нямаше по-забавен човек. Той освен това беше най-големият сладур. Каква ужасна загуба", гласи туитът на Апатоу."Тъжен ден", написа актрисата Тифани Хадиш в Туитър."Ще ми липсваш, приятелю, който ми причиняваше болка от смях. Сигурен съм, че небесата са по-шумни с теб там сега. Продължавай да забавляваш, Гилбърт", пише актьорът Джордж Такеи ("Стар Трек"), който също е жертва на шегите на Готфрид."Гилбърт Готфрид ме е карал да се смея толкова силно на снимачната площадка, че едва успявах да си върша работата. Невероятно оригинален комик и същевременно мил и скромен човек зад кулисите", каза Сет Макфарлан, споделяйки тяхна съвместна сцена от "Който оцелее ще разказва" ("A Million Ways to Die in the West")."Той притежаваше необикновен дар. Гилбърт Готфрид ме е разсмивал в моменти, когато смехът не идва лесно", написа в Туитър актьорът Джейсън Александър ("Зайнфелд", "Хубава жена")."Най-забавният човек, когото познавах", пише