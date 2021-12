Въоръжен мъж вдигна на крак полицията в Ню Йорк. Полицейски отряди са обградили района на Първо авеню пред централата на ООН.

Пред сградата има няколко патрулни коли с включени светлини. Пристигнал е и микробус с полицаи със специална екипировка и оръжие.

JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun. pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l

По данни на охраната, пред един от входовете на централата има въоръжен мъж, който отправя заплахи. Представителите на службата за сигурност на ООН работят на място и правят оценка на ситуацията. Говорителят на организацията обяви, че на всички служители е наредено да стоят вътре и да не се показват.

Централата на ООН е затворена за влизане и излизане. На Първо авеню има служители на специалните подразделения. Службата по сигурността на организацията помоли служителите и делегатите да останат по местата си предвид полицейските действия.

The area at the UN headquarters in New York was cordoned off due to an unknown person, police arrived at the building. pic.twitter.com/wtygfL6fZj