На 5 октомври светът чества Световния ден на учителя. Празникът е повод да подчертаем ключовата роля на учителите по целия свят в образованието на децата ни.

Световният ден на учителя е определен от ЮНЕСКО през 1994 г., когато се навърши 40-ата годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и Международната организация на труда (МОТ). В България денят се отбелязва от 2006 година, когато е обявен с решение на правителството.



През 2021 година в Световния ден на учителя, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.



Година и половина след началото на глобалната COVID-19 криза фокусът на празника, ознаменуващ важността на учителската професия, попада върху две изключително важни теми: подкрепата на правителствата, местните власти, медиите, учениците, родителите и широката общественост, от която учителите се нуждаят, за да допринесат изцяло за процеса на възстановяване на образованието и острата необходимост от учители по целия свят, обоснована от отказа на много педагогически специалисти да останат на работните си места поради страха от вируса и загубата на много от тях.



Ето защо и мотото на Световния ден на учителя през 2021 г. е: „Учителите в основата на възстановяването на образованието“ („Teachers at the heart of the education recovery“).