музикантът и основател на британската електронна група "Депеш мод", съобщиха от групата.Тъжната вест споделиха в Twitter."Шокирани сме и изпълнени с непреодолима тъга от преждевременната смърт на нашия приятел, член на семейството и колега от групата Анди Флетч Флетчър. Флетч имаше златно сърце и винаги беше там, когато имаш нужда от подкрепа или разговор. Нашите сърца са със семейството му и ви молим да уважавате личното им пространство в този труден момент", се казва в публикацията.По време на кариерата си музикантът е известен най-вече с псевдонима. Той е роден през 1961 г. в Нотингам, но се премества в Базилдън, където в края на 70-те години създава групата Composition Of Sound, заедно с Мартин Гор и Винс Кларк. С привличането на певеца Дейв Гахан те променят името си на, а групата се радва на хитове, сред които New Life и Just Can't Get Enough.Групата е основана в град Базилдън през 1980 г. Наименувана е на френското модно списание Dépêche mode. Нейният стил отначало е new wave с елементи на new romantic, а през 1990-те години са окачествявани като алтернативна рок група.