Русия е извършила масирана ракетна атака срещу украински енергийни съоръжения. В Одеса и други градове в Западна Украйна се чуха взривове, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

„(По) топлоелектроцентралите бяха нанесени сериозни щети. След края на обстрела енергетиците започнаха бързо да отстраняват последиците и да възстановяват работата на оборудването“, се казва в изявление на енергийната компания „ДТЕК Груп“.

„Русия цели да ни лиши от енергия. Вместо това трябва да я лишим от средствата ѝ за терор. Отново повтарям призива си за спешна доставка на 20 системи за противовъздушна отбрана НЕЙСАМС (NASAMS), ХОК (HAWK) или ИРИС-Т (IRIS-T)“, написа министърът на външните работи Андрий Сибиха в публикация в „Екс“.

Според източник на Ройтерс днешната атака е взела на прицел украински подстанции и е включвала повече удари по газовата инфраструктура, отколкото при предишни нападения.

По време на атаката служители в сферата на енергетиката обявиха по-дълги, спешни прекъсвания на електрозахранването, но не уточниха дали това се налага заради нанесени нови щети или като предпазна мярка. Към момента няма съобщения за жертви.

Russia launched one of its largest missile and drone strikes against Ukraine, firing 94 missiles and 193 suicide drones. Ukrainian forces shot down 81 missiles and 185 drones, with F-16 jets playing a key role.



The attack cost Russia over $1 billion. pic.twitter.com/UmQTbaErlo