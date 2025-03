Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Арбен Таравари и министърът на външните работи Тимчо Муцунски са на посещение днес в Солун, където са хоспитализирани няколко от ранените при пожара в Кочан, предаде изданието „МКД“.

Тази сутрин те бяха посрещнати от гръцкия заместник-министър на вътрешните работи Костас Гюлекас, отговарящ за регионите на Македония и Тракия, и от заместник-министъра на външните работи Тасос Хадзивасилиу.

This morning, together with FM @TimcoMucunski we visited Thessaloniki to check on the #Kocani patients hospitalized at G. Papanikolaou & Military hospitals.

Grateful to our Greek colleagues, the Greek people & @govgr for their support! 🙏🏼

🇲🇰🤝🇬🇷 pic.twitter.com/B6Yp48bJNN