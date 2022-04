разкри в социалните мрежи, че е положителна за. След Даниел Крейг е ред на Майли Сайръс. 29-годишната певица даде положителна проба за COVID-19 дни преди церемонията по връчването на наградите "Грами".Певицата, която е на 29 години, даде положителен тест за COVID-19 в петък, само няколко дни преди церемонията по връчването на наградите "Грами", но успокои феновете си, че е "добре" и "се чувства добре". Бившата съпруга на Лиъм Хемсуърт разкри лошата новина в профила си в Twitter. "Пътувайки из целия свят, свирейки пред 100 000 души на вечер и срещайки се със стотици фенове на ден, вероятността да хванеш COVID беше доста голяма. Получих COVID-19, но си заслужаваше", каза тя.В друг туит певицата и авторка на песни разкрива и разочарованието си, че не е могла да участва в концерта за Фонда на Джени. Благотворителна организация, основана от Стивън Тайлър, която "означава много" за нея. Ден преди това Майли Сайръс издаде първия си албум на живо "Warning: Miley Live", който включва новите ѝ песни "Warning" и "You". Но също и стари хитове като "We Can't Stop", "Wrecking Ball" или "Where Is My Mind". В социалните мрежи актрисата сподели ентусиазма си, като подчерта, че албумът е направен "от феновете и за феновете".