Семейството и приятелите на Доналд Тръмп сега очевидно печелят с пълна сила. Имотни проекти, криптовалути - откакто той отново стана президент на САЩ, в техните компании се вливат милиони, констатира "Зюддойче Цайтунг".

Неотдавна, преди Тръмп да отлети за държавно посещение на Арабския полуостров, Ерик Тръмп застана пред един макет в Доха. Той прилича на Дисниленд във владенията на емира и трябва да се превърне в "The Trump International Golf Course and Trump Villas". Под това име се планират луксозни жилища, голф игрище с 18 дупки и тематичен парк "Земя на легендите" на площ от почти осем квадратни километра недалеч от столицата на Катар.

Според информациите комплексът ще струва 5,5 млрд. долара. Проектът се управлява от строителните предприемачи Qatari Diar и Dar Global, които са близки до владетелите съответно в Катар и Саудитска Арабия, в сътрудничество с Trump Organisation, чийто вицепрезидент е средният син на американския президент.

Dar Global също така е подписала споразумения с концерна на Тръмп за Trump Tower и хотели в Джеда, Рияд, Мускат и Дубай. Името ТРЪМП ще бъде видимо навсякъде, както вече се случва на различни сгради в САЩ и на неговия частен самолет, отбелязва вестникът.

Кулата в Дубай ще бъде висока 80 етажа, с най-високо разположения басейн в света и е планирано да бъде открита през декември 2031 г. "Предизвикайте всичко. Не се спирайте пред нищо", се казва на уебсайта на Dar Global.

Нищо в историята на Америка не се равнява на случващото се, когато става дума за "използване на президентството за огромна лична изгода", посочва "Зюддойче Цайтунг".

Изглежда това е мотото на семейство Тръмп, откакто техният лидер отново пое властта. При предишния си мандат държавният глава поне положи елементарни усилия, за да гарантира, че работата и бизнесът не се смесват твърде явно. Този път изглежда, че той печели без ограничения. Той вече дори не се опитва да създава впечатление, че постъпва правилно, цитира "Ню Йорк Таймс" Фред Вертхаймер, основател на независимата организация Democracy 21: "Няма нищо в американската история, което да е равносилно на такова използване на президентския пост за огромна лична изгода. Нищо.“

Кой отказва подарък на стойност 400 млн. долара?

Преди Тръмп да пристигне в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства в средата на май, беше обявено също, че катарските ръководители искат да му подарят луксозен "Боинг 747". Следователно самолетът ще бъде новият "Еър Форс 1", който Тръмп ще използва, за да пътува като върховен главнокомандващ, дори и само за уикенда до плажния си дворец във Флорида.

Официално самолетът ще бъде предоставен на министерството на отбраната на САЩ; след приключване на мандата на Тръмп "Боинг"-ът ще стане част от неговата президентска библиотека през 2029 година. Той смята, че би било "глупаво" да се откаже от такъв подарък. Министърката на правосъдието Пам Бонди, бивш лобист на Катар, например, не вижда причина подаръкът да не бъде приет.

Първоначално стойността му се оценяваше на 400 млн. долара - експертите предполагат по-малко, но подозират, че преустройството в летящ команден център, включително всички мерки за сигурност, ще струва на САЩ многократно повече от тази сума.

Поне за Доналд Тръмп и неговото най-близко обкръжение завръщането в Белия дом изглежда изгодно, но за обикновените американци - не чак толкова, констатира "Зюддойче Цайтунг". Илон Мъск, най-богатият човек в света и най-важният патрон на предизборната кампания на Тръмп, се погрижи десетки хиляди държавни служители да бъдат съкратени или да подадат оставка под натиск.

На свой ред цените на акциите рязко спаднаха, когато Тръмп обяви търговска война. По-точно казано, цените на акциите се качиха на влакче в увеселителен парк, което зарадва само онези, които последваха съвета на Тръмп и инвестираха навреме, когато той наложи наказателни мита. През април в Овалния кабинет президентът радостно обяви, че стоящият до него инвеститор Чарлз Шваб току-що е спечелил 2,5 милиарда долара, а друг гост - 900 милиона долара, което "не е зле".

Икономически значимите държавни облигации и доларът, от друга страна, спаднаха по-устойчиво. Сега Тръмп иска масово да намали данъците със своя Закон за един голям красив законопроект, както той нарича желания от него бюджетен закон. Това ще помогне преди всичко на милиардерите и ще доведе до по-нататъшно нарастване на ужасяващия държавен дълг, докато радикалните републиканци искат да направят още по-сурови съкращения на социалните разходи и здравеопазването.

Роднини и доверени лица правят състояние с криптовалути

Според "Форбс" самият Тръмп е увеличил състоянието си с 1,2 млрд. долара до 5,1 млрд. долара между март 2024 г. и март 2025 г., което е почти два пъти повече, отколкото през 2023 г. Струва си да си крал, отбелязва изданието. Наблюдатели като "Ню Йорк Таймс" и списание "Мадър Джоунс" обобщават финансовите дела на Тръмп през тези дни, тъй като е лесно да се изгуби ориентация.

Изглежда, че роднини и доверени лица правят състояние само с криптовалути. Например Зак Уиткоф, син на приятеля на Тръмп от голфа, пратеник за Близкия изток и настоящ пратеник за Русия Стив Уиткоф, участва заедно със синовете на Тръмп в криптокомпанията World Liberty Financial.

Седмици преди пътуването на президента той обяви, че фонд, подкрепян от Абу Даби, инвестира два милиарда долара. "Това е само началото", обяви Уиткоф-младши.

Твърди се, че мемоарната монета $Trump вече е събрала около 320 млн. долара. "Файненшъл Таймс" вече съобщи, че Trump Media & Technology Group иска да набере около три милиарда долара за криптовалути като биткойн.

Компанията, чийто мажоритарен акционер е Доналд Тръмп, управлява неговата социална мрежа "Трут Соушъл". Според портала Accountable министърката на правосъдието Бонди и министърката на образованието Линда Макмеън притежават акции на стойност 4,4 млн. долара в Trump Media & Technology Group.

Тръмп превръща поста си в пари

Републиканецът се опитва да увеличи богатството си, както никой друг президент на САЩ преди него. Всеки, който инвестира значителни средства в неговата криптовалута, получава ВИП прием и вечеря. Който е заинтересован, може да си купи вечеря с Тръмп в Мар а Лаго на цена между един и пет милиона долара, както съобщава "Уайър"(Wire).

А големи адвокатски кантори вършат многомилионна работа за правителството, за да избегнат гнева му. Компании като "Мета"(Meta), компанията майка на "Фейсбук", и телевизия Ей Би Си също отстъпват след оплакванията на Тръмп за предполагаема цензура или неподходящи репортажи и плащат милиони."Това изглежда като подкуп и сигнал към всяка компания, че корупцията е на дневен ред", написа през януари сенаторът от Демократическата партия Елизабет Уорън.

Докато в края на април Тръмп празнуваше първите си 100 дни на поста, Уорън говори за "сто корупционни акта" в Сената. Тя припомни, наред с други неща, че президентът е превърнал Белия дом в автокъща на "Тесла"; той рекламирал там електромобилите на Мъск. Или че Доналд Тръмп-младши и други инвеститори са създали във Вашингтон ексклузивен клуб, наречен "Executive Branch", с такса за членство от 500 000 долара. Тези, които са допуснати вътре, могат да се смесват със съветниците и членовете на кабинета на Тръмп, "най-богатия кабинет в историята", както отбелязаха при формирането на екипа на Тръм медии като Ей Би Си, "Гардиън" и "Форбс" . Съществува списък с чакащи.

Или 40-те милиона долара, които основателят на Amazon Джеф Безос харчи за документален филм за първата дама Мелания Тръмп. Повече от 70% от тази сума, най-малко 28 млн. долара, са отишли директно при съпругата на президента, както пише "Уолстрийт джърнъл".

Безос, собственик на "Вашингтон пост", е акционер в "Амазон", чийто облак и космическата му компания "Блу Ориджин" Blue Origin се възползват от правителствени договори. Той е и един от предприемачите, които предоставиха един милион долара за встъпването в длъжност на Тръмп.

Списъкът е дълъг, дали на някого вече не му се зави свят, пита "Зюддойче Цайтунг".

Семейство Тръмп иска да строи и в сръбската столица Белград за 500 млн. долара. Зетят Джаред Къшнър и неговите партньори стоят зад идеята, която включва първия Trump International Hotel в Европа. Съществува обаче спор относно евентуално защитеното място, тъй като става въпрос за Министерството на отбраната, което е бомбардирано от НАТО през 1999 г.

Къшнър и съпругата му Иванка са открили и Албания, където инвестиционната му компания Affinity Partners планира луксозни курорти на брега и на остров за над един милиард долара. Парите не изглежда да са проблем. През март агенция Ройтерс писа, че активите, управлявани от Affinity Partners, са се увеличили с 60% до 4,8 млрд. долара през миналата година след "парична инжекция от инвеститори от Близкия изток", включително държавния инвестиционен фонд на Катар. През 2024 г. Къшнър също така заяви, че крайбрежните имоти в Газа могат да бъдат "много ценни" – след това тъст му Тръмп заяви тази година, че САЩ ще завладеят Газа, че Газа може да се превърне в "Ривиерата на Близкия изток", отбелязва "Зюддойче Цайтунг".

По времето на Клинтън все още се шумеше, когато стана ясно, че Хилари Клинтън е превърнала 1000 долара в 100 000 долара на стоковия пазар много преди да стане първа дама. Или че Бил Клинтън е имал покровители, които са прекарали нощта в спалнята на Линкълн в Белия дом, където Илон Мъск отсяда по правило при Тръмп. Републиканците бяха възмутени и от доходите на Хънтър Байдън в чужбина. А сега?

"Срам", крещяха протестиращите за криптоманеврите миналата седмица преди галавечерята на Тръмп в един от голф клубовете му. Срам? О, не, "игра", заяви Доналд Тръмп-младши в Катар. Няма смисъл да се сдържат повече, каза той, тъй като те така или иначе са били критикувани по време на първия мандат на баща му. "Така че ние просто играем заедно", пише "Ню Йорк таймс".

Говорителката на Тръмп Каролайн Левит заяви, че президентът спазва закона и че обществото би сметнало за абсурдно някой да намеква, че той се възползва от президентството си. "Този президент беше невероятно успешен, преди да се откаже от всичко това, за да служи публично на страната ни".

Фред Вертхаймер от "Демокрация 21" вижда Тръмп - според публикация в "Ню Йорк Таймс" - "в залата на славата на ограбването на президентството с цел лична изгода" и подозира, че това ще го застигне в някакъв момент. Дори хардлайнерите от лагера на републиканците са обезпокоени.

Когато десният инфлуенсър Шон Райън неотдавна спомена за семейните сделки, които бяха оповестени преди пътуването на Тръмп до Персийския залив в подкаста на Тъкър Карлсън, Карлсън отбеляза: "Ами, да, прилича на корупция".