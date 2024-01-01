Индийският флот съобщи днес, че е спасил малък ирански рибарски кораб, отвлечен от сомалийски пирати, поредната атака от този тип в Индийския океан, предаде Франс прес.
Военният кораб INS Sumitra се намеси и освободи 19-те пакистански членове на екипажа и плаващия под ирански флаг риболовен кораб Al Naeemi, който се намираше на около 850 морски мили (около 1550 км) западно от индийския град Кочи, съобщи говорителят на индийския флот.
Военният кораб INS Sumitra се намеси и освободи 19-те пакистански членове на екипажа и плаващия под ирански флаг риболовен кораб Al Naeemi, който се намираше на около 850 морски мили (около 1550 км) западно от индийския град Кочи, съобщи говорителят на индийския флот.