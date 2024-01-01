Индийският флот съобщи днес, че е спасил малък ирански рибарски кораб, отвлечен от сомалийски пирати, поредната атака от този тип в Индийския океан, предаде Франс прес.



Военният кораб INS Sumitra се намеси и освободи 19-те пакистански членове на екипажа и плаващия под ирански флаг риболовен кораб Al Naeemi, който се намираше на около 850 морски мили (около 1550 км) западно от индийския град Кочи, съобщи говорителят на индийския флот.