Пред централната сграда на Атинския университет започна обявената голяма демонстрация на студенти, ученици, преподаватели и родители с искания за мерки срещу високата цена на живота и образованието и в подкрепа на обществената и безплатна просвета, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Въпреки че протестът беше обявен за 12 ч., още от 10:30 на мястото започнаха да се събират демонстранти.

Очаква се събралото се множество да се отправи на шествие към площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент, където още от снощи студенти разположиха палатков лагер.

В гръцката столица са въведени строги мерки за сигурност, а протестите се охраняват от около 3000 полицейски служители.

За днес Гръцката учителска федерация е обявила 24-часова стачка в детските градини и началните училища. За по-горния курс Федерацията на служителите в средното образование организира тричасова стачка от 11 до 14 ч. Исканията на преподавателите са за по-високи трудови възнаграждения, връщането на бонусите, запълване на незаетите места и осигуряване на безопасни условия на труд.

За големи демонстрации на сектора на образованието се съобщава още в Патра и Солун.