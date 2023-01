Два хеликоптера се сблъскаха във въздуха, в резултат на което загинаха четирима души в австралийската туристическа дестинация Голд Коуст, съобщиха официални лица.

Други трима души са в критично състояние, съобщиха от полицията.

Според снимки, които показа обществената телевизия ABC, единият хеликоптер е преобърнат на пясъка на няколко метра от брега.





Другият хеликоптер изглежда до голяма степен непокътнат на мястото на инцидента, което се намира в близост до популярния морски тематичен парк "Морски свят".

Десетки спасители бяха включени в спасителната операция.





Няколко полицейски и спасителни кораба стояха в непосредствена близост до пясъчния бряг, осеян с останките на двата самолета.

"Тези два самолета, когато са се сблъскали, са кацнали аварийно и са се приземили на пясъчната ивица точно от курорта "Морски свят", заяви на пресконференция на мястото на инцидента изпълняващият длъжността инспектор от полицейската служба на Куинсланд Гари Уоръл.





"В резултат на това днес четирима души са загубили живота си", каза той. "Други трима са в критично състояние в болница".

Австралийското бюро за транспортна безопасност започна разследване на инцидента, който определи като "сблъсък във въздуха".



