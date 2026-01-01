Частен самолет с шестима чуждестранни граждани на борда се разби в южната част на Филипините, предаде Ройтерс, като се позова на представител на националната служба за бедствията.

Частен самолет се разби край оживен път във Флорида, всички девет души на борда загинаха

Спасителните операции са в ход, като отзовалите се аварийни екипи все още не могат да кажат дали пътниците и хората от екипажа са оцелели, посочи Джомар Каледо от филиала на държавната агенция за справяне с бедствията в град Дигос, в провинция Южно Давао на остров Минданао.

Към момента няма информация за причините за инцидента.