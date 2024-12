Британските въоръжени сили за първи път успешно са изпробвали радиочестотно насочено енергийно оръжие (RFDEW), което британското министерство на отбраната нарича "убиец на дронове". Това съобщи ИА "Фокус".



"Британските войници за първи път успешно тестваха революционно ново оръжие, способно да унищожи рояк безпилотни самолети с помощта на радиовълни“, се посочва в изявление на Министерството на отбраната (МО), публикувано на 23 декември в социалната мрежа "Х".



Според МО системите RFDEW са способни да неутрализират почти мигновено цели на разстояние до един километър, а цената на един изстрел се оценява на 10 пенса.

A Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) that could pave the way for game-changing capabilities to the future battlefield has been successfully tested by the @BritishArmy.



