Малък астероид предизвика светлинно шоу над руския регион Якутия, съобщиха от NBC News. С диаметър около 70 сантиметра, космическият камък се е засилил към земната повърхност преди да изгори в атмосферата.

Зрелището, заснето от множество хора, е забелязано в 1:15 ч. местно време. Европейската космическа агенция предупреди за появата на астероида няколко часа преди преминаването му, обявявайки го за “безобиден”.

За момента няма данни за нанесени щети.