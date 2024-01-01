Малък астероид предизвика светлинно шоу над руския регион Якутия, съобщиха от NBC News. С диаметър около 70 сантиметра, космическият камък се е засилил към земната повърхност преди да изгори в атмосферата.
Зрелището, заснето от множество хора, е забелязано в 1:15 ч. местно време. Европейската космическа агенция предупреди за появата на астероида няколко часа преди преминаването му, обявявайки го за “безобиден”.
За момента няма данни за нанесени щети.
Asteroid #C0WEPC5 in Olekminsk, Russia pic.twitter.com/iOnUvRf6bI— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) December 3, 2024
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