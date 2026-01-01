Изборният ден зад граница приключи днес в 5:00 часа българско време. Последни правото си на глас упражниха сънародниците ни в секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства всички избирателни секции по света са приключили работа успешно.

При 95.29% обработени протоколи: Йотова-Вълчев - 34,598%, Гюров-Кандев - 32,038%

Българските граждани имаха възможност да гласуват в общо 613 секции в 60 държави, като най-голям брой от тях бяха разкрити в Европа. В САЩ бяха разкрити 44 секции, а в Канада – 15. Сънародниците ни имаха възможност да упражнят правото си на глас от западното крайбрежие на САЩ и Канада до Осака в Япония, Сингапур и Окланд в Нова Зеландия, както и от Тромсьо в Северна Норвегия до Република Южна Африка.

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Възможност за гласуване беше осигурена и в държави, в които Република България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Нова Зеландия, Сингапур, Малта и Люксембург.

Министерството на външните работи изказва своята благодарност към българските организации и доброволците от българските общности в чужбина за тяхната подкрепа в усилията на МВнР и дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница за успешното организиране и провеждане на изборите извън страната.