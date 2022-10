“Дойде ли октомври, все се случва да настина!” - често чувате този израз, нали? Или пък самите вие се чувате да го казвате на близки и приятели. Да, есенните настинки и грипове не са никак приятни. Но как да се справим с тях?Мисията е възможна! Просто се вслушайте в нуждите на организма си. Ако чувствате отпадналост и умора, дайте си нужната почивка. Не се оставяйте на мързелуването твърде дълго обаче, спортът и здравословната храна са в основата на добрия тонус и настроение.Храни, повишаващи имунитета са месо, риба, яйца, като източници на пълноценен белтък. Освен това, те са богати на витамин B6, цинк и желязо. Рибата и други морски продукти са и основният източник на селен.

От растителните продукти - пълнозърнестите изделия са добър източник на витамин B6, цинк и желязо. Варивата също имат голямо значение за имунитета. Ядките повишават имунните функции главно чрез вноса на витамин Е, селен и флавоноиди.Повечето от зеленчуците и плодовете са източник на витамин С, а тези с жълто-оранжев цвят са богати и на каротеноиди. Зелените листни зеленчуци са богати на фолати, витамин С и желязо, но последното се усвоява в по-малка степен.Макар и често да ги изключваме от менюто си, чесънът, кромид лук, праз лук съдържат сулфиди - съединение на сярата, които засилват имунната система, спират растежа на микробите, намаляват възпалителните процеси.Киселото мляко има специално влияние върху имунитета. То спада към т.нар пробиотици. Пробиотиците са продукти, съдържащи живи микроорганизми, които оказват полезен за здравето ефект. Живите млечни бактерии ефективно стимулират имунната защитна бариера на червата.Полезен за имунитета е чаят, благодарение на флавоноидите, съдържащи се в него. Флавоноидите, освен че са мощни антиоксиданти, потискат развитието на микроорганизмите, намаляват възпалителните процеси и действат протективно на имунната система.

Имунната ни система е комплексна мрежа, която постоянно работи за защита на тялото от антигени (вещества, които се възприемат от организма като чужди) - бактерии, токсини, паразити и вируси. Имунната система има два начина за защита: вроден и придобит имунитет.Вроденият имунитет е първата защитна линия и се състои от физически бариери като кожата и лигавиците, биохимична и клетъчната защита. Вроденият имунитет е неспецифичен, защото реагира по един и същ начин на всички чужди нашественици. Ако вроденият имунитет е неефективен срещу потенциална заплаха, придобитият имунитет поема тази функция.Редовните физически упражнения повишават тонуса, стимулират производството на различни хормони, укрепват мускулите и костите.Най-предпочитаният период, в който дори ние начинаещите сме склонни да започнем с фитнеса, е началото на годината или пролетта в подготовка за гореща лятна фигура. Истината обаче е, че няма по-подходящ момент да направим това от настоящия.

