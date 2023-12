Две инициативи са големите победители в десетото юбилейно издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп ПРОМЯНАТА, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Сдружение „Конна терапия“ и ПараКидс са социалните предприемачи, които спечелиха доверието на детското и възрастното жури, разделяйки си първото място и голямата награда от 50 000 лв. С нея те планират да разширят дейността на организациите си и да помогнат на повече деца и младежи в България.



Основателката на Сдружение „Конна терапия“ Веселина Фелдман обединява психотерапията и физиотерапията с помощта на коне за деца с широк спектър от затруднения. Даниела Садикова и Бояна Коцева създават ПараКидс с цел да направят спорта достъпен за децата с физически, сензорни и интелектуални затруднения.



„Когато виждаш усмивките на децата и благодарността в лицата на родителите, това е наистина много мотивиращо“, коментира Веселина Фелдман от Сдружение „Конна терапия“ за силата, която движи инициативата й напред през годините. „Всички, които идват при нас, обичат спорта. И това е нашата цел – да можем да накараме повече деца да спортуват. И то всякакъв вид спорт. ПРОМЯНАТА е нашето семейство – тя ни помогна да стигнем дотук и вярвам, че ни помага да минем на следващо ниво", допълва Даниела Садикова от ПараКидс.

NOVA

Подгласници на победителите станаха Оле мале - онлайн платформа, която събира на едно място продукти, изработени от майки на деца със специални потребности и Книговище - онлайн платформа за развитие на функционална грамотност чрез игра. Те ще се възползват от рекламен пакет на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп. Впечатлени от социалните предприемачи в юбилейното издание тази година и детското, и възрастното жури решиха да бъдат дадени още две отличия. Организацията „Сингъл степ“, която подпомага младежи с различна сексуална ориентация и полова идентичност да развиват потенциала си и да водят пълноценен и достоен живот, и първият персонализиран уеб базиран електронен дневник за родители на български език „Дневникът на мама и татко“ също получиха рекламен пакет на стойност 10 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп.



През последните десет години емблематичният журналист на NOVA Ани Салич е лицето и сърцето на инициативата. Тя споделя: „За тези 10 години ПРОМЯНАТА се превърна в двигател на успеха за социалното предприемачество в България. Тя е доказателство за полезното съчетание между добрата кауза и предприемаческия дух. Това направи света на децата ни по-добър. Тази година имахме много труден избор, решихме да подкрепим децата с увреждания и семействата им, защото имат нужда. За съжаление и общините, и държавата имат какво още да им дадат.“





NOVA

Тази година право да участват в конкурса имаха социални предприемачи, които са преминали успешно през двете обучителни програми на ПРОМЯНАТА (Акселератор и/или Инкубатор) от 2014 г. досега. След четири етапа на селекция, шестте инициативи станаха част от „Програма за растеж“. Там социалните предприемачи получиха обучения, индивидуални консултации, менторска и медийна подкрепа, за да могат да разширят дейността си и социалния ефект на своите организации. На 1 декември шестимата финалисти се явиха за финално оценяване пред възрастно и детско жури, което определи победителите в юбилейното издание на ПРОМЯНАТА 2023.„Социалното предприемачество не е сложно и абстрактно понятие, то е силно застъпено в местната среда и в реалността. Мрежата на ПРОМЯНАТА не е просто голяма, тя е сила. Имаме мислители и деятели, които са вложили капацитета си там, където са сърцата им, за да направят живота на децата и младежите по-добър. Говорейки за партньорства, Нова Броудкастинг Груп с Reach for Change навършват десетгодишен юбилей. Това не е просто число, а ангажимент. Щастлива съм да отбележа, че Нова Броудкастинг Груп възпита идеята за социалното предприемачество в България и заедно с Reach For Change поведе развитието на този важен бизнес сектор. Някой може да се запита какво следва? Бих казала, нека да продължим да вдигаме летвата през следващите години, като винаги се стремим към по-голяма положителна промяна и устойчив напредък“, сподели CSR директорът на United Group Йована Лукич.

„Радвам се, че нашият партньор е точно Нова Броудкастинг Груп. Толкова дългосрочни и пълнокръвни партньорства са рядкост. За нас винаги е било много ценно, че Нова Броукастинг Груп подкрепя инициативата не само финансово, но и с експертизата на екипа си и възможността за допълнителна видимост. Благодарение на отдадеността им, социалното предприемачество в България придоби огромна видимост. Благодарение на съвместните усилия, над 360 000 деца получиха достъп до подкрепа от ПРОМЯНАТА“, допълва Христина Попова, изпълнителен директор на фондация Reach for Change България и глобален мениджър „Програми“ в централния офис на Reach for Change Global.



За ПРОМЯНАТА



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-добро и сигурно бъдеще. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА е подкрепила 134 социални предприемачи и е помогна на повече 360 000 деца и младежи. За приноса си в развитието на благотворителността и иновативния си подход, ПРОМЯНАТА е отличена с над 16 престижни награди.