САЩ построиха най-големия самолет в света (ВИДЕО/СНИМКИ)

The Stratolaunch aircraft came out of the hangar – for the first time ever – to conduct aircraft fueling tests: https://t.co/dyLto0HSGM pic.twitter.com/ve3YdUyOQg — Stratolaunch (@Stratolaunch) 31 май 2017 г.

For the first time, Paul Allen's @Stratolaunch moved out of its hanger for testing and LOOK HOW BIG THIS PLANE IS. https://t.co/LCMDb9QDzQ pic.twitter.com/6rlU0pOEGM — Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) 31 май 2017 г.

.@Stratolaunch came out of the hangar for fuel testing. More pictures soon! pic.twitter.com/RCNgSpgG6W — Paul Allen (@PaulGAllen) 31 май 2017 г.

Visited @Stratolaunch & proud of amazing work my team is doing to bring world's largest composite aircraft to life https://t.co/jJX9oJj4zX pic.twitter.com/PBPNczH19c — Paul Allen (@PaulGAllen) 19 декември 2016 г.

В сряда САЩ показахав светаТой е създаден да, носещи. Свръхмощната машина притежава внушителен размах на крилете от близо 117 м, 6 двигателя, използвани от Боинг 747, височина от близо 15 м и възможност за товар, възлизащ на над 250 000 кг.Двукорпусният летателен апарат еи беше за първи път, където ще се провеждат тестовете по земя.Главният изпълнителенсе надява, че до 2019 г. вече ще може да се наблюдава и истинска демонстрация на възможностите на самолета."През идните седмици и месеци ще извършваме активно. Това е първият по рода си самолет и затова ще се стараем да бъдем предпазливи по време на тестовете и да приоритизираме безопасността на нашите пилоти, екипажи и персонал", заяви Флойд в изявление, цитирано от Си Ен Ен.