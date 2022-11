Холивудският актьор Морган Фрийман и известният британски естествоизпитател и телевизионна знаменитост Дейвид Атънбъро влизат в ролите на разказвачи на нови поредици на Нетфликс, посветени на природата, съобщи ЮПИ.



Стрийминг платформата оповести, че е поръчала шест документални сериала за природата. Сред тях са "Нашата вселена" (Our Universe) с 85-годишния Фрийман и "Нашата планета 2" (Our Planet II) с 96-годишния Атънбъро.



"Нашата вселена" е поредица от шест части, чиято премиера ще бъде на 22 ноември. Сериалът използва кадри от дивата природа и специални ефекти, "за да изследва връзките, които движат нашия естествен свят".



"От раждането на Слънцето до раждането на морска костенурка, "Нашата вселена" използва новаторска анимация, за да покаже по драматичен начин впечатляващите небесни сили, довели до появата на нашата Слънчева система, докато модерната камера и CGI технологията доближават зрителите до някои от най-емблематичните и харизматични животни на Земята", гласи официалното описание.



Морган Фрийман ще бъде разказвач и на сериала "Животът на нашата планета" (Life on Our Planet), който ще се появи през 2023 г. Поредицата се фокусира върху 99 процента от жителите на Земята, които "са изгубени в дълбокото ни минало", връщайки към живот отдавна изчезнали същества.



"Нашата планета 2" ще отбележи втория сезон на едноименната поредица на Дейвид Атънбъро, която изследва как и защо животните се движат и мигрират. Новият сезон ще тръгне по Нетфликс през 2023 г.

В допълнение към тях стрийминг платформата е поръчала поредиците "Нашите океани", "Нашият жив свят" и "Нашият воден свят", които ще тръгнат по Нетфликс през 2024 и 2025 г.



"Документалните филми за природата могат да ни помогнат да изследваме, откриваме и оценяваме чудесата и сложността на заобикалящия ни свят. Историите са неограничени и обхващат периода от най-ранния произход на Земята през средата, в която живеем сега, до планетата, която създаваме за бъдещето", се посочва в изявлението, направено от Адам Дел Део, вицепрезидента на Нетфликс за документалните поредици.