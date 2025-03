Популярната Кей-поп група "Тумороу Екс Тугедър" (Tomorrow X Together), известна още като Ти Екс Ти (TXT), дебютира в Европа с турне, което започна от Барселона, Испания, пише Ройтерс.

Турнето предизвиква голям интерес и заради това, че бе предшествано от двумесечно отсъствие на групата от светлината на прожекторите. Това се случи, след като лидерът на групата Субин каза, че си взима почивка по здравословни причини.

„За първи път си взехме толкова дълга почивка. Това ни даде време да помислим върху много неща“, каза членът на групата Хюнингкай в интервю малко преди да излезе на сцената на лондонската O2 Arena за първото представяне на групата във Великобритания във вторник.

K-pop group TXT energised and excited for European tour debut https://t.co/0Fl5Xvv7zT pic.twitter.com/WGnoAKEmOS — Reuters (@Reuters) March 26, 2025

„Мисля, че това всъщност ни сближи и ни позволи да помислим повече за себе си като екип и артисти“, допълни Хюнингкай.

Групата дебютира през март 2019 г. и доби популярност с поп рок звученето си и хитове, сред които Blue Hour, Sugar Rush Ride и 0X1=LOVESONG (You Know I Love You), и с участието на южнокорейската певица Сеори.

Албумът им Minisode 3: Tomorrow се нарежда на десето място в класацията за най-продавани албуми за 2024 г. в световен мащаб, според организацията за музикална индустрия IFPI, която също така поставя Ти Екс Ти на седмо място в списъка си с Топ 10 на световните изпълнители за 2023 г.

Европейското турне, което започна в Барселона, Испания, на 20 март, ще продължи в Берлин, Париж и Амстердам. Феновете ще се радват на истински спектакъл, казват членовете на групата. „Това е наистина пъстър и разнообразен сетлист, така че мисля, че ще бъде наистина забавно за феновете. Подготвили сме някои нови неща за тях“, каза Хюнингкай.

Сред другите новости за групата е предстоящият солов дебют на Бьомгю с микстейпа „Паник“, който излиза на 27 март, пише Ройтерс.