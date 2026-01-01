Общо събрание на прокурорите
Общо събрание на прокурорите / БТА

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на прокурорите. Събранието започна с час по-късно, защото при първото преброяване нямаше кворум.

Общо събрание на прокурорите
БТА

По време на днешното Общо събрание на прокурорите ще бъдат избрани негов председател, членове на избирателната комисия, избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите от квотата на прокурорите. Те са общо 25.

Общо събрание на прокурорите
БТА

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (24 октомври) магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС.

Общо събрание на прокурорите
БТА

Марин Колев, БТА
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