Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на прокурорите. Събранието започна с час по-късно, защото при първото преброяване нямаше кворум.

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По време на днешното Общо събрание на прокурорите ще бъдат избрани негов председател, членове на избирателната комисия, избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите от квотата на прокурорите. Те са общо 25.

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Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (24 октомври) магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС.