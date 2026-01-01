Често слушаме мрачни прогнози как автоматизацията, новите технологии и изкуственият интелект ще изядат работните места. Но проучванията показват, че по-скоро професиите ще се трансформират и ще изискват нови умения. Истинският риск е да оставим хората неподготвени да се справят с новите машини. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев в приветствието си към участниците в националния форум „Панорама на уменията“ 2026 в Панагюрище.

Като доказателство, че технологиите няма толкова бързо да заместят човека, той представи резултати от национално представително проучване на Националния статистически институт, възложено от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), за въздействието на автоматизацията и изкуствения интелект върху работните места. Според него на едно закрито заради тях работно място 14 други само ще се трансформират и за да работят на тях, хората ще трябва да надградят знанията и уменията си.

Пламен Димитров: Над 50% от работниците у нас се плашат от ИИ и роботизация

Проучването показва още, че цифровият преход създава високоплатени работни места, които остават изолирани в отделни сектори и не стигат до останалите заради липсата на базови дигитални умения у хората в трудоспособна възраст. С навлизането на високите технологии в предприятията нараства и недостигът на умения за аналитично мислене, решаване на проблеми и намиране на нестандартни решения.



„Никой не може със сигурност да каже как ще изглеждат работните места след 10 или 15 години. Затова може би най-ценното човешко умение е да се научим да учим през целия си живот и да предаваме знанията си на другите“, подчерта заместник-министър Русев.