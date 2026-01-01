Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се сбогува с дългогодишния си приятел и съратник Вежди Рашидов с емоционално послание във Facebook. Известният скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание почина на 6 ноември след сърдечен удар.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.

В публикацията си той подчерта, че Рашидов е бил много повече от политически съратник и изтъкнат творец – бил е негов близък приятел. „Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки“, сподели лидерът на ГЕРБ.

Борисов си припомни дългогодишните им отношения, преминали както през хубави моменти, така и през трудности и разногласия.

Почина Вежди Рашидов

По думите му въпреки различията между двамата уважението и приятелството са останали непроменени. „През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло – уважението и приятелството помежду ни“, написа той.

„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят. Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!“, завършва публикацията си Борисов.

Вежди Рашидов беше сред най-разпознаваемите български скулптори с международна кариера и десетки изложби у нас и в чужбина.

Политическият му път е тясно свързан с Бойко Борисов. През 2009 г. Рашидов става министър на културата в първото правителство на ГЕРБ, а между 2014 и 2017 г. заема същия пост във втория кабинет на Борисов.

През октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание.

Рашидов оставя значимо наследство в българското изобразително изкуство и обществения живот на страната.