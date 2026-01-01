Незаконни боеприпаси и взривно вещество са открити при полицейска проверка в Златоград, съобщиха от пресцентъра на полицията.

При извършен обиск в дома на 50-годишен мъж от града служители на реда са установили, че в метална каса в жилището се съхраняват 138 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие с нарезна цев, калибър 308 WIN, както и един килограм барут марка „Vihtavuori N540“, без издадено надлежно разрешение.

Боеприпасите и барутът са иззети.

По случая е образувано бързо производство за държане на боеприпаси и взривни вещества без надлежно разрешение.