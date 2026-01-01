Правителството прие промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с които в законодателството на България се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Съгласно измененията най-малко 33% от всички директорски позиции в управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на публичните компании трябва да се заемат от по-слабо представения пол.

Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. Комисията за финансов надзор ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за равнопоставеност се предлагат промени в Закона за защита от дискриминация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като директивата за баланса между половете сред директорите на публичните дружества попада в техния предметен обхват.