Откриха дрон на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла".

Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотния летателен апарат, намерен днес край Шабла. В 10.00 ч е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла.

След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна. Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив.

БТА

Сигналът за безпилотния летателен апарат бе подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от NOVA.

БТА

Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев.

БТА

БТА