Откриха дрон на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла".

БТА

Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от NOVA.

БТА

Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев.

БТА

БТА

"Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.

За безпилотния апарат са уведомени военните сили и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.