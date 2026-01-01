Код „Червено“ за инфраструктурата в цяла Северна България обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството. Пред БНТ Иван Шишков обясни, че за голяма част от пътната инфраструктура в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс. Той коментира, че пътят Храброво – Провадия, заради който имаше протести, ще бъде завършен до края на тази или в началото на следващата година.

„Парите в момента частично са осигурени – строителят е поел ангажимента да ги завърши и ние ще ги платим, когато имаме възможност. Възлагания без осигурен финансов ресурс за голяма част от пътната инфраструктура в България – това е цялата истина. А пък, на всичкото отгоре, там, където е трябвало първо да бъде направено възлагането и да бъде решен проблемът точно с обходния път, за който говори, не е направено нищо. Затова кодът е червен“, посочи Шишков.

За ремонта на тунел "Топли дол" регионалният министър коментира, че алтернативното трасе е затворено преди една година, защото отново има проблем с инфраструктурата – с една подпорна стена, която е под риск да падне.

„От 2024 г. се води кореспонденция и се започват възлагания, които следва да доведат до възстановяването на тази подпорна стена. Трябва ни една година, за да ремонтираме това трасе. В момента работим изцяло в тази посока, но в началото на следващата година ще започнем. Срокът, който е необходим, е около една година, за да ремонтираме стената. Ако чакахме тази една година, вместо тапи щяхме да имаме линейки в тунела. Така че нямаше как да изчакаме повече. Изчакахме достатъчно – през лятото, защото тогава със сигурност движението е по-голямо. Преди да започнем ремонта, извиках строителя, информирах го и му казах, че желая да се работи на две смени. Този ангажимент беше поет вчера от него. Предварително беше поставен и въпросът тогава, когато дойдат коледните и новогодишните празници, когато движението ще е още по-голямо, тунелът отново да бъде отворен. Организацията при възможната ситуация беше направена", допълни Шишков.

За Агенция „Пътна инфраструктура“ министърът посочи, че към този момент АПИ не е черна каса, „но всички имаме съмнения дали е била черна каса“.

„Имаме достатъчно факти, за да се съмняваме в това. Когато се създава една черна каса, отговорни за нея са политиците, които я създават. Ако от черната каса се стигне до създателите на черните каси, това е най-хубавото. Отдавна чакам да се направи истинско разследване на случилото се през годините назад – случаят с АМ „Хемус“, с раздадените аванси. Там има управители на АПИ, има служители на АПИ, които са замесени, има бивши служители на „Автомагистрали“, има бивши политици", каза Иван Шишков.

"Аз не смятам, че нито ние, нито българското общество го приемаме като зрелище. То е част от един процес, за който ние още когато се появихме като политическа сила, казахме, че ще се борим срещу корупцията и изобщо срещу всички схеми", допълни той.