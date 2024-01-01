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ще проведе първото си заседание от 10.00 часа. Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В него това еот Има такъв народ.Ясно е иот многомандатнитев страната след вота за 51-вото Народно събрание. ЦИК вече обяви разпределението на мандатите на политическите сили в парламента, както и поименния му състав.Ето и списък на депутатите, които трябва да влязат в новия парламент:Стефан Апостолов АпостоловКостадин Томов СтойковИван Красимиров ГерчевРосен Димитров ЖелязковАндрей Иванов ЦековЦвета Валентинова РангеловаДелян Славчев ПеевскиФатима Исмаил ЙълдъсКирил Николаев ДобревАхмед Ахмедов ВранчевПавела Василева МитоваЖечо Дончев СтанковЛюбен Любенов ДиловГаля Стоянова ВасилеваАндрей Стоянов РунчевЯвор Руменов БожанковБорис Димитров АладжовАлександър Господинов КойчевИсмаил Юсмен ОсманКалин Георгиев СтояновПетър Георгиев КъневСевим Исмаил АлиЕшереф Кязим ЕшерефАлександър Викторов РашевВенцислав Иванов ПетковЛюбомир Христов ЗагоровДаниел Павлов МитовСтанислав Георгиев ИвановБранимир Николаев БалачевКристиан Божидаров ГанчевСтела Димитрова НиколоваДаниел Максим ЛорерИвайло Христов МитковскиКостадин Тодоров КостадиновКоста Георгиев СтояновСветослав Тодоров ТодоровЙордан Кирилов 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