Нидерландия, Германия, Австрия, Великобритания и Италия са в топ 5 на държавите, към които има най-голям интерес от български кандидат-студенти за обучение в университетите им за предстоящата учебна година. Най-търсени от нашите кандидат-студенти в чужбина са специалностите: бизнес, икономика и финанси, компютърни науки, инженерни науки, дизайн, медии и комуникации, и хуманитарни науки", каза в Националния пресклуб на БТА Николай Христанов от фирмата за образование в чужбина "Интеграл".



Фирмата ще организира пролетното изложение "Световно образование", което ще се състои на 26 март, от 10:00 до 17:00 часа, в хотел "Балкан" в София. В него ще участват 45 образователни институции от 13 държави в Европа. Американски университети ще бъдат представени чрез свои филиали в Австрия, Германия, Гърция. Изложението ще гостува също в Пловдив, Бургас и във Варна. На форума кандидат-студентите ще могат да се информират и за професиите на бъдещето, сред които са нанотехнолог, специалист по виртуална реалност и други нови интересни специалности.



За изминалата година най-често избираната комбинация от българските кандидат-студенти беше за прием в университети в Нидерландия и Великобритания, като тази тенденция се запазва и сега, отбеляза Христов. Той съобщи, че с 35 процента са се увеличили кандидатурите от българите, желаещи да учат в университети в Нидерландия. Сега в холандските университети се обучават 4086 български студенти, а през миналата година са били 3670. Таксата за 2022 г. в университетите на Нидерландия е 2209 евро за година, като се запазва първокурсниците в бакалавърските програми да плащат половината от тази такса.



С най-много университети - десет, в изложението участва Нидерландия, която е и номер 1 в интереса на българските кандидат-студенти в чужбина. Това е и причината, освен щандовете на отделните холандски университети, за поредна година специализираният щанд за обучение в Нидерландия да предоставя пълна информация и индивидуални консултации. На форума ще участва и един от най-известните нидерландски университети - Техническият университет в Айндховен. Той е номер 3 в Холандия, 34-и е в Европа и е 99-и в света, според класацията QS University Ranking, както и в топ 30 на компаниите за научно-развойна дейност. Не по-малък интерес привличат и реномираните университети в Нидерландия - Тилбург, Хага и Фонтис. Те са водещи със специалностите си по икономика, международен бизнес, компютърни науки, инженерни науки и изкуствен интелект, подчерта Христанов.



Крайният срок за кандидатстване в Нидерландия за програмите, които не са с лимитиран прием, е 1 май. С изключение на психология, компютърни науки и инженерство, архитектура и бизнес администрация, в някои академични университети, за останалите специалности приемът за академичната 2022/2023 година в Нидерландия все още e отворен.

Специална възможност за Нидерландия, която ще се предлага на форума е безплатното кандидатстване за учебната 2023/2024 година. Тя се отнася за учениците, които в момента са в 11-и клас.



За първи път със собствен щанд присъства и известната немска служба за академичен обмен DAAD. Тя е независима институция, подкрепяна и финансирана от германското федерално правителство, която представлява 365 университета в Германия. DAAD е най-голямата организация в света, която работи в областта на международното академично сътрудничество. Тя разполага и с големи възможности за отпускането на стипендии за обучение в Германия на чуждестранни студенти, като финансирането се отнася за всички нива на висшето образование - бакалавърски програми, магистратури, докторантури и постдокторски програми. Започнала е и кандидатстудентската кампания за Австрия.



Великобритания продължава да бъде безспорен фаворит в Европа в специалности, като архитектура, сценични изкуства, медицина, икономика, природни науки, комбинирани специалности и в програми с включен стаж по специалността. И през настоящата кандидатстудентска кампания университетите от Великобритания запазват финансовите си стимули за студенти от ЕС. Пример е и един от участниците на форума -– лондонският Middlesex University, в който таксата за обучение е намалена до 9500 паунда за всички години от обучението. Brunel University, University of Portsmouth са също сред институциите с такси от 9250 паунда на година, докато Royal Holloway, University of London отпуска стипендия от 60 процента върху разликата между 9250 и таксите за международни студенти.



Има 56 процента ръст на кандидатите ни за университетите на Италия, съобщи Николай Христанов. Той отбеляза, че това е и една от причините за първи път на изложението със собствен щанд да участва известният италиански икономически университет Бокони, сред чиито възпитаници е и международният финансист и бивш министър-председател на Италия Марио Монти.



За първи на изложението ще участва отделът "Образование" към испанското посолство, както и University of Alcalа - един от най-привлекателните за чуждестранни студенти университети в Испания. По интерес и запитвания Испания се нарежда непосредствено след Италия в желанията на кандидат-студентите ни.



Българските кандидат-студенти имат интерес и към висши училища във Франция и Белгия, като той е свързан със специалностите: икономика, право, архитектура. Необходимо е кандидат-студентите да имат сертификат за владеене на френския език.



Има засилено търсене на университети от български кандидат-студенти в САЩ, Канада и Южна Корея, каза Николай Христанов.