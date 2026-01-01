Срокът от 20 дни, който министър Иван Шишков даде за обходния маршрут през прохода Арабаконак, изтече, а ремонтът дори не е започнал. Това заявиха от Института за пътна безопасност (ИПБ) в позиция, озаглавена „Обещания, бездействие и беззаконие по българските пътища“.

Обходният маршрут е свързан с ремонта на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“. Според института междувременно гражданите продължават да плащат цената с километрични задръствания и стотици часове загубено време.

Прокуратурата проверява мантинели на АМ „Хемус“ заради съмнения за нарушения

Мантинелите на 36-и километър

От ИПБ припомнят и случая с мантинелите на 36-ия километър на „Хемус“. Преди месец прокуратурата даде на МВР 30 дни да го провери. Според института проверката е установила, че мантинелите са монтирани без необходимите документи и без възлагане от собственика на пътя. „На практика държавно дружество е извършило строителни дейности на своя глава, без законово основание и без необходимите документи“, посочват от ИПБ.

Според тях това създава опасен прецедент. „Означава ли, че всеки гражданин, загрижен за пътната безопасност, може утре самоволно да поставя мантинели, огради и асфалт по държавните пътища, без разрешение и възлагане?“, питат от института.

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„Мега реформа“ без резултати

От ИПБ критикуват и обявената преди два месеца от правителството на Румен Радев „мега реформа“ в пътната безопасност. Според тях реални резултати няма, а броят на загиналите по пътищата продължава да расте и вече е 422.

„Българските граждани нямат нужда от поредната мега реформа на думи, от обещания и оправдания. Имат нужда от работеща държава, ясна отговорност и реални действия“, заявяват от института.

Те настояват правителството да започне да управлява пътната безопасност чрез оценка и управление на риска, „а не чрез медийни обещания и институционално бездействие“.