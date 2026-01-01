Временно движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в района на село Врачеш се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Движението в участъка от 350-и до 359-и км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна (в района на с. Царев брод – Каспичан) се осъществяваше по-рано днес с последователно преминаване от една лента в друга поради частично асфалтиране.