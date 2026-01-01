България сяда на масата наистина на големите и ще има достъп от първа ръка до информация, добри и лоши практики в строителния бранш, каза председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Любомир Качамаков, който единодушно бе избран за президент на Световната строителна асоциация (CICA - Конфедерация на асоциациите на международните контрактори).

Инж. Качамаков определи чувството да е първият българин на тази позиция като много хубаво. Той отбеляза, че преди 2-3 години е бил вицепрезидент на CICA, тогава отново е бил единственият източноевропеец в ръководството. По-рано от КСБ съобщиха, че в новия борд са избрани още Джузепе Анжелучи от Ел Салвадор за старши вицепрезидент, Филип Десоа от Белгия и Али Санафи от Ирак за вицепрезиденти и Мишел Демар за ковчежник.

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По думите на инж. Качамаков CICA е една добре смазана машина и от години работи без големи сътресения. Тук нещата са по-бавни и спокойни, тъй като представителността е на световно ниво, коментира той. Относно приоритетите му на новата позиция президентът на Световната строителна асоциация посочи желанието си за подобряване на комуникацията в работните групи. Той обясни, че има пет работни групи в различни сектори, които работят доста добре, но би искал повече, защото основната работа във всяка такава асоциация се извършва именно там. Те излизат с позиции, които бордът трябва да защитава пред международните институции.

Инж. Качамаков добави и постоянната за всяко ръководство тема - за разширяване на асоциацията, защото още има държави, които не членуват в CICA. Това е задача на всеки един президент - да привличаме все повече и повече членове, отбеляза той.

На въпрос какво отражение ще има избирането му за президент на CICA за България инж. Качамаков заяви, че с тази позиция имаме достъп от първа ръка до информация. Обикновено, когато се появи нещо, то идва в България след няколко месеца, сега ще имаме възможност да спестим това време, посочи той. Председателят на КСБ допълни, че макар да сме малки като пазар, ще опитаме да извлечем някакви ползи за бранша, защото това е наистина добра възможност.

Инж. Качамаков обърна внимание на тема, която е доста актуална и у нас - публично-частните партньорства. По думите му в момента една голяма част от държавите, които членуват в CICA, имат много добър опит, практика и традиции в изграждането на обекти под формата на публично-частно партньорство. Смятам, че можем да ползваме този опит, уроците, които тези хора са научили във времето, и да си спестим фалстартове, каза инж. Качамаков.

Той посочи, че проблемите в строителния сектор навсякъде са много сходни, само мащабът е различен. Като един от ключовите открои липсата на квалифицирана работна ръка. В близките години трябва да се опитаме по някакъв начин да решим този проблем, защото се очаква строителството до 2050 г. в световен мащаб да се развива и да трябва да се строи много, отбеляза новоизбраният президент на Световната строителна асоциация. По думите му има готовност, ще осигурят и финансиране, но кадрите не се формират от днес за утре и това е един от очертаващите се проблеми, които може би ще се задълбочават.

Днес инж. Качамаков ще вземе участие в годишната конференция на CICA, която се провежда в Париж под надслов „Building What Matters: Aligning Development Ambitions with Industry Expertise“ – „Да изграждаме това, което има значение: съгласуване на амбициите за развитие с експертизата на индустрията“, съобщиха от КСБ. Президентът на CICA каза за БТА, че темите на конференцията са свързани със строителството и проблемите, които браншът очаква. Той допълни, че аудиторията е много пъстра, с много експерти в своята област, представители на Световната банка и други финансиращи институции. Това, което ще направим днес, е да споделим проблемите, които имаме, и да се търсят решения, да има проекти за решения, които да дадат насока за развитието на строителния бранш, посочи инж. Любомир Качамаков.