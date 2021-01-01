БСП-София подреди листите с кандидати за депутати в трите столични района

Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота. До вторник се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.Водачи на листи:1. Благоевград - Проф. Георги Михайлов2. Бургас - Петър Кънев3. Варна -4. Велико Търново - Явор Божанков5. Видин - Филип Попов6. Враца -7. Габрово - Крум Дончев8. Добрич - Мая Димитрова9. Кърджали - Милко Багдасаров10. Кюстендил - Бойко Клечков11. Ловеч - Вяра Емилова Йорданова12. Монтана - Ирена Анастасова13. Пазарджик -14. Перник -15. Плевен -16. Пловдив-град -17. Пловдив-област - Веска Ненчева18. Разград - Елка Неделчева19. Русе -20. Силистра - Атанас Костадинов21. Сливен -22. Смолян - Емил Хумчев23. София -24. София -25. София -26. София-област - Иван Ченчев27. Стара Загора -28. Търговище - Кольо Милев29. Хасково - Владимир Маринов30. Шумен - Иван Иванов31. Ямбол -