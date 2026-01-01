Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Задържаното количество от 11 466 кг. е насочено за унищожаване, съобщиха от Агенцията.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

БАБХ спря 19 тона грозде от Турция с наднормени остатъци от пестициди

Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ - 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.