Повече от 100 изложители се очакват на най-голямото събитие за технологии иновации в региона през последните седем години Innowave Summit във Варна на 17-18 ноември.Освен български технологични компании участие са потвърдили и някои от най-големите европейски ИТ клъстъри, като Transilvania IT Cluster, France Digitalе, Cluster Catalonia, Pro Malaga, Valencia Digital Summit.Вероятно много от читателите ни ще се изненадат от този факт, но от изброените един от най-големите е Transilvania IT Cluster в Клуж-Напока в Румъния. Неофициалната столица на областта Трансилвания в северозападна Румъния, където се проведе миналогодишното издание на Innowave Summit, е аутсорсинг центърът на Източна Европа. В него са концентрирани компании като Amazon, Robert Bosch, NTT Data, Genpact, IBM, всяка от които с повече от 10 хиляди служители. ИТ клъстърите обединяват тези компании, като им осигуряват възможности за растеж, развитие, обмен на идеи, контакти, връзки с правителствените органи и подкрепа в мащабни проекти.Френският клъстер France Digitale пък е най-голямата стартъп и инвеститорска асоциация в Европа, която популяризира развитието на добронамерени и отговорни технологии, като подкрепя компаниите си с проучвания, изследователски проекти и възможности за разгръщане в международен мащаб.ИТ клъстърите ще доведат със себе си на Innowave Summit представители на компаниите, които са техни членове, за да ги срещнат с други създатели на технологии, както и за да ги запознаят с българския пазар и възможностите за развитие и инвестиции тук. Това ще превърне тазгодишното издание на Innowave Summit в най-голямото нетуъркинг събитие на технологичната общност в региона тази година.Вече седем години Innowave Summit привлича повече от 5000 участници с десетките си международни лектори, сред които водещи мениджъри от компании като Google, Facebook/Meta, Twitter, H2O, Kotler Impact, българските Xplora, ZapoMedia, DigitalPro, SoftUni и десетки други.ЕКСПО частта на събитието покрива целия терен на Двореца на културата и спорта във Варна с възможност повече от 100 компании да представят своите иновации и модерни решения за бизнеса, здравето и начина ни на живот, включително роботика и роботизирани продукти, които тази година се очаква да са особено атрактивни и да заемат по-голяма част от изложението.“Най-големият двигател всяка година да привличаме топ лектори и компании от цяла Европа е желанието ни да покажем, че във Варна е възможно да се случват нещата. Защо Варна да не се превърне в следващият технологичен хъб на Източна Европа?” -казва Стефан Петров, един от организаторите на събитието-”Искаме всеки посетител да извлече максимална полза от Innowave Summit. Искаме бизнесите да намерят своите нови партньори и клиенти. Искаме изложителите да представят иновативните си компании пред хиляди гости. Искаме младите таланти да намерят причина да останат в България. Затова го има Innowave Summit вече седем години-за да обединява общностите и да развива екосистемата в региона.”Сред партньорите на Innowave Summit са Европейската комисия, Българо-британската търговска камара, AI Bulgaria, БАИТ, Българската асоциация на софтуерните компании, Българският център за предприемачество, SoftUni Digital, Netpeak и много други.Билети за конференцията могат да се закупят с отстъпка до 10 октомври на уебсайта на Innowave Summit Връзка в Google Диск към снимки и изображения за събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1NR4zoJVT3PcoR3OoQV2cu6jWSO1-s4NE?usp=sharing За повече информация и връзка с организатори и участници: Елица Виденова, The Brief. PR Agency, elitsa.videnova@thebrief.bg, 0898878879 Netinfo e официален медиен партньор на Innowave Summit.